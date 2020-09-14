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Yasa dışı bahis oynatılan 68 internet sitesine erişim engellendi

AA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 18:00

Adana'da jandarma ekiplerince, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 internet sitesine erişim engellendi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca  Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan internet sitelerine  yönelik yürütülen araştırma kapsamında 68 internet sitesinin 7258 sayılı "Futbol  ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki  Kanun"a muhalefet ettiği belirlendi.
 
Bu internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt dışında  oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da  şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığı tespit edildi.
 
Yasa dışı bahis suçu kapsamında olan internet siteleri Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildi ve bu sitelere erişimin  engellenmesi sağlandı.

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Adana internet yasa dışı
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