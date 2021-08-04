YAŞ toplantısı ne zaman, günü belli mi? Yüksek Askeri Şura Toplanıyor!

YAŞ toplantısı gündemdeki yerini aldı. Albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyalarının ele alınacağı toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uygulamaya konulacak.
YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Yüksek Askeri Şura’da 2018’den beri değişmeyen ordunun komuta kademesinin durumu netleşecek.
ŞURA ÜYELERİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.