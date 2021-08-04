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YAŞ kararları açıklandı! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu

AA |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:06 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 16:43

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğini,  1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanı olarak  atandığını açıkladı. 
 
Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2021 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ)  toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
 
YAŞ'ın olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli  general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi  uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının  görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandığını belirten  Kalın, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiralin bir üst rütbeye,  56 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini ifade etti.
 
 
Kalın, 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 320 albayın  görev sürelerinin ise iki yıl süre ile uzatıldığını aktararak, bir generalin yaş  haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 29 general ve amiralin ise kadrosuzluk  nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildiğini bildirdi.  İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle  emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara  Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan  Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin  bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 240 olan general ve amiral sayısı  30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden geçerli  olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve  Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava  Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi  ettirilmişlerdir.
 
Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlkay Altındağ,  Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim  Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan  Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri  Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."
 
Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve  albayların yeni rütbe ve görevlerinin millete, devlete, Türk Silahlı  Kuvvetleri'ne ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Kalın, büyük bir özveri ve  onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve  albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, hayatlarının yeni dönemlerinin,  aileleri ile sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
 
44 GENERAL VE AMİRALİN GÖREV SÜRELERİ BİR YIL UZATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan  Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl  uzatılmasına karar verildi. 
 
Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli  olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral:
1- Yavuz Türkgenci
 
Tümgeneraller:
1- Erhan Uzun
2- Yılmaz Yıldırım
 
Tuğgeneraller:
1- Göksel Sevindik
2- İsmail Hakkı Köseali
3- Burhan Aktaş
4- Faruk Yıldırım
5- Oğuz Tozak
6- Hurşit Ağırcan
7- Sadettin Alp Ergin
8- Ahmet Kasa
9- Mücahit Zorlutuna
10- Mehmet Özeren
11- Özkan Ulutaş
12- Selçuk Yavuz
13- Taner Uysal
14- Alper Eser
15- Tamer Atay
16- Engin Candaş
17- Sebahattin Türker
18- Ahmet İbiş
19- Mehmet Rifat Alkan
20- Osman Alp
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiraller:
1- Bülent Turan
2- Mehmet Baybars Küçükatay
3- Ayhan Türker Koçpınar
4- Yavuz Kılıç
5- Aykut Manioğlu
6- Fikret Esin
7- Recep Erdinç Yetkin
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Ziya Cemal Kadıoğlu
2- İsmail Güneykaya
3- Mehmet Özlü
 
Tümgeneral:
1- Göksel Kahya
 
Tuğgeneraller:
1- Kemal Turan
2- Kadircan Kottaş
3- Yusuf Erge
4- Oğuz Okuyucu
5- Fidan Yüksel
6- Necati Gündüz
7- Bekir Erdal Özgenç
8- Bülent Çetin
9- Gürhan Ergürhan
10- Sadık Uygur
 

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