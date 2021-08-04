YAŞ kararı terfi listesi! YAŞ terfi eden ve emekli olan albaylar kim? İşte YAŞ kararı tam liste 2021...

YAŞ terfi listesi hakkındaki araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi ve terfi alan subaylar belli oldu. Peki, YAŞ terfi listesi açıklandı mı? YAŞ terfi alan komutanlar kimler? İşte 2021 YAŞ toplantısı detayları…

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan binlerce subay merak içinde YAŞ kararlarını soğuluyor. YAŞ toplantısıyla generallerin terfi ve atamaları karara bağlandı. 2021 YAŞ kararları ile görev süresi dolmuş olan komuta kademesinin görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırmaları görüldü. Peki, YAŞ terfi listesi belli oldu mu?

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Buna göre;

- 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

- 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

- 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

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YAŞ’ta terfi edenler 2021 listesi açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.