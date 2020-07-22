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YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 22:51 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 22:51

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.


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Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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