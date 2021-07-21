Yaş alırken genç kalmanın yolları!

Bedenin doğasında var olan kendini yenileme ve iyileştirme yeteneklerini yeniden kazandırmak, gençleşmek ve gençliği kalıcı hale getirmek artık mümkün. Cilt uygulamalarının çok yönlü yapısı, her yaş grubu ve kişiye özel çözümler sunarken; cildinize sağlıklı, genç ve doğal bir görünüm kazandırıyor. Dr. Yıldıray Tanrıver yaş alırken kalıcı gençlik için yapılması gerekenleri anlattı.

Yaş almayla baş etmenin en etkili yöntemi estetik uygulamalar olarak bilinir. Ancak kalıcı gençlik için dıştan yapılan uygulamalar tek başına yeterli olmayabilir. Cildinize dıştan yapılan uygulamalar ile elde edilen etkinin istenilen düzeyde başarılı ve kalıcı olabilmesi için Medikal Estetik Uygulamalar yanında, bedenin yaşlanma sürecini de durdurmak gerekiyor.

Dr. Yıldıray Tanrıver, "Klinik olarak cilde sağlık lı, genç ve doğal bir görünüm kazandırmanın yanında; kendinize olan güveni de geliştirmeye hizmet ettiğimizin farkındayız. Cilt uygulamalarını sadece bir estetik müdahale olarak ele almak aslında çok yanlış. Biz, cildi genel sağlık durumunun önemli bir unsuru olarak, bütünsel yaklaşımla ele alıyoruz. Bu yaklaşımla amacımız, güzelliğinize yaptığımız katkıyı mümkün olduğunca kalıcı kılmak." diyor.

Estetik uygulamalar güzelliğiniz için daha kalıcı sonuçlar veren kusursuz bir planlama gerçekleştiriyor. Dıştan yapılan cilt uygulamalarının kalıcı olması için General Detox Cure, Liver Repairing Cure ve Lypmh Cleansing Cure programlarıyla bağırsaklar, karaciğer ve lenf sisteminin eş zamanlı olarak temizlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu uygulamalar;

GERÇEK ARINMA

Medikal estetik uygulamaların ayrılmaz bir parçası da bedensel arınmadır. Cilt lekelerinin önemli bir bölümü, bedenin toksinleri yeterince iyi arındıramamasından kaynaklanmaktadır. General Detox Cure ile ciltte leke oluşumlarına ve doku bozulmalarına yol açan toksinler atılır. Böylece cilt lekelerinin tekrar geri dönmesi engellenir. Cildiniz eski sağlıklı, canlı ve ışıltılı görünümüne kavuşur.

KARACİĞERİNİZİ ONARAN KÜR

Liver Repairing Cure ile ciltte leke oluşumlarına, doku bozulmalarına, selülite ve fazla kilolara yol açan toksik ve lipit birikimler atılır. Bu sayede kandan filtre edilmiş zehirler, toksinler, nitratlar, kimyasallar ve boyalar başarıyla temizlenir. Başta karaciğer olmak üzere tüm organ ve dokular, hücreler, kan ve kaslar ile cildiniz de temizlendiği için etkileyici bir dış görünüşe kavuşulmuş olunur.

YENİDEN CANLANMA

Bedenin bir atık toplama-arındırma sistemi olan lenf sisteminin zamanla kirlenmesi, vücuttaki sıvı stokunun kirlenmesine ve giderek lenf sisteminin tıkanmasına yol açar. Bu durumda da hücrelerin yenilenmesi gerçekleşemez. IRC Lymph Cleansing Cure, lenf sistemi ve lenf sıvısını temizleyip ve arındırır. Cildinizi ve bedeninizi gençleştirerek, ona uzun bir yaşamın kapılarını aralar.