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YARSAV'ın eski başkan yardımcısına 10 yıl hapis!

AA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 13:16 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 13:25

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.


Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV)  Başkan Yardımcısı, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın, Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aydın ile avukatı katıldı.
 
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aydın, FETÖ  üyesi olmadığını öne sürdü.
 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "YARSAV'ı ele geçirin" talimatıyla  dernek üyesi olduğu, derneğin yönetim kurulunda görev alarak örgüt tarafından ele  geçirilmesinde etkin rol oynadığına yönelik iddiaları reddeden Aydın, örgütün  şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespitleri de kabul  etmedi. Oktay Aydın, suçsuz olduğunu savundu.
 
Aydın ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine  duruşmaya ara verildi.
 
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete  başkanlık yapan Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.
 
Oktay Aydın'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2.  maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme  heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle  Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.
 
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci  maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Oktay  Aydın'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
 
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini  Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 

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YARSAV FETÖ Oktay Aydın
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