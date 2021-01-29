Yarıyıl tatilinde çocukların göz sağlığını ihmal etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinin başlatılması ile birlikte öğrenciler 2020–2021 eğitim öğretim yılının ilk yarı tatiline girdiler. Opr. Dr. Murat Ayan, “Okul çağındaki çocuklarda yılda bir kere göz muayenesi yapılması eğitim-öğretim başarısı için büyük önem taşımaktadır" diyerek yarıyıl tatilinde olan çocukların göz sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yarıyıl tatilinin girmesiyle birlikte ailelerin önem vermesi konulardan birinin de göz sağlığı olduğunu dile getiren Opr. Dr. Murat Ayan , “Çocuklarda en sık karşılaşılan göz hastalıkları arasında, göz kayması, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, miyop, hipermetropi, şaşılık ve astigmatizma yer almaktadır. Gerekli teşhisin yapılması ile birlikte çocuk yaşlarda gözlük kullanımı ileride oluşacak göz tembelliği ve şaşılık gibi rahatsızlıklarını ortadan kaldırabilir” diye konuştu.

“Okul başarısını etkiliyor”