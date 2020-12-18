Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bazı düzenlemeler yapıldı. Peki, Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Yarıyıl tatil ne zaman?

Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Yarıyıl tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili MEB tarafından bazı düzenlemeler yapıldı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

İller arası hareketliligˆin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim ögˆrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, ögˆrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

2. DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK