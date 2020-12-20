Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. MEB yarıyıl tatilinin de 3 hafta olacağını açıkladı. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? İşte okulların yarıyıl tatiline gireceği tarih...

Okullarda yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 yılına kadar devam edeceğini açıklayarak yarıyıl tatilinin tarihini de paylaştı. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? MEB 'in yarıyıl tatili açıklaması!

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarıyıl tatilinin 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını duyurdu. Yarıyıl tatili 15 Şubat'a kadar devam edecek. Buna göre, yarıyıl tatilinin süresi 3 haftaya çıkarıldı. MEB tarafından daha önce planlanan ikinci dönem ara tatili ise olmayacak.

UZAKTAN EĞİTİM 22 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İŞTE MEB'TEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınav planlamaları ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Covid-19 salgınının seyrine bağlı olarak yeni düzenlemeler yaptı. MEB'in okullarda eğitim ve tatil planlamaları ile sınavlar ile ilgili yeni takvimi ile ilgili detaylar belli oldu. İşte MEB'ten yapılan açıklama:

"Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."