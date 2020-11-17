2021 Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili tarihi...

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatile girdi. Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle ara tatilin uzatılması gündemde. Ara tatilde olan öğrenciler, ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken 2021 yılı yarı yıl tatilinin ne zaman olacağını araştırıyor. İnternette sıklıkla 'Yarıyıl tatili ne zaman 2021? 15 tatil ne zaman? sorularını sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim yılının başında okullarda uygulanacak tatil takvimini paylaşmıştı. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili tarihi...

Okullar birinci dönem ara tatline girdi. Milyonlarca öğrencinin ara tatilde olduğu bugünlerde koronavirüs vaka sayısının korkutucu boyutlara geleceğinden endişe edilmesi üzerine ara tatilin uzatılması gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun da gündeminde olan ara tatilin uzatılması konusu Kabine toplantısının öncelikli maddelerinden biri olacak. Ara tatilin uzatılmasına ilişkin tavsiyelerin gündeme gelmesiyle pek çok kişi de MEB eğitim takviminin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Öğrenciler, Yarıyıl tatili ne zaman 2021? 15 tatil ne zaman? sorularını araştırıyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili tarihi...

MEB EĞİTİM VE TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.