Yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimiyle yarıyıl tatili tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı. Şubat tatili ne zaman? İşte 2022 yarıyıl tatili…
ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in yaptığı paylaşıma göre ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi— MEB (@tcmeb) September 2, 2021
??Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
???1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
???Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
???2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
??Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV