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Yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimiyle yarıyıl tatili tarihi belli oldu!

02 Eylül 2021 Perşembe - 12:45 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 12:45

MEB 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. 6 Eylül'de başlayacak yeni dönemin yarıyıl tatili belli oldu. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? Şubat ayı tatili 2022…


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı. Şubat tatili ne zaman? İşte 2022 yarıyıl tatili…

ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in yaptığı paylaşıma göre ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

 

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