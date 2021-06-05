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Yarın seçim başlıyor! 764 köy ve mahallede yapılacak

05 Haziran 2021 Cumartesi - 11:41 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 11:41

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.


Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa  ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi  için sandık başına gidilecek.  Böylece, 765 yerde yarın ara seçim heyecanı yaşanacak.
 
Seçmenler ve görevliler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, yapılacak seçimlere ilişkin  dün illere yazı gönderilerek, YSK'nin talebi doğrultusunda seçimlerde görev  alacaklar ile seçmenlerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan  sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiği belirtildi.
 
Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev  belgelerini, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri  gerektiği aktarılan yazıda, muafiyetin, ikamet ile oy verme yeri arasındaki  güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olduğuna işaret edildi.
 
Yazıda ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere  dair kararların alınması, seçim yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi  amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması istendi.

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