Yarın okullar tatil mi olacak? (İstanbul, Edirne ve Kırklareli)

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Bu gelişmeyle birlikte "yarın okullar tatil mi olacak?" Sorusunun yanıtı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde okulların tatil olup olmayacağının yanıtı...

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Henüz İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Edirne ve Kırklareli'den ise kar tatiline ilişkin açıklamalar geldi. İşte detaylar...

EDİRNE'DEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime (27 Şubat 2018 günü) bir gün ara verileceğini söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Bu arada, meteorolojik tahmine göre bugün ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

KIRKLARELİ'DE KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPILDI

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün bir gün ara verildiğini söyledi.

Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını belirtti.

Bölgede bugün ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.