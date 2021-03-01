Yarın okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? 2 Mart Salı günü okullar açılacak mı, 8 Mart’a ertelendi mi? 1 Mart Kabine toplantısı açıklaması

‘Yerinde karar’ döneminin ilk kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması gündeme geldi. Salgınla mücadele kararları illerin yer aldığı risk gruplarına göre değerlendirildi. Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları açıklandı. 2 Mart’ta okullar açılacak mı? Okullar yarın açılacak mı, 8 Mart’a mı ertelendi, Salı günü okullar açılacak mı?

2 Mart 2021 okullar açılacak mı, yarın okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? soruları Kabine toplantısı sonrası en çok aranan soruların başında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nda 'yerinde karar' döneminin ilk kararları açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, normalleşme, aşılama, mutant virüs, okulların durumu ile ilgili birçok konu ele alındı.

Yarın okullar açılacak mı, 2 Mart Salı günü eğitim olacak mı?

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.