Yarın ne kandili? Mevlid Kandili ne zaman başlar ve biter?

Mevlid Kandili idrak edilecek. Müslüman alemi tarafından ibadetlerle idrak edilecek Mevlid Kandili tarihini unutan vatandaşlar, ‘’Mevlid Kandili ne zaman?’’ sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri, resmi dini günler takviminde 2020 yılının Mevlid Kandili’nin tarihi belirtildi. Peki, yarın ne kandili, Mevlid mi?

Yarın ne kandili? Mevlid Kandili ne zaman? 2020 yılının son kandili Mevlid Kandili’ni eda edecek vatandaşlar tarih ile ilgili emin olmak için arama motorlarına yöneldi. Dualar ve ibadetler idrak edilecek Mevlid Kandili tarihi…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, YARIN NE KANDİLİ?

2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.[1]

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ),Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.