Berberler ve kuaförler kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle netleşti. Türkiye’de 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05:00'e kadar tam kapanma uygulaması uygulanacak. Tam kapanmadan muaf olacak işletmeler yasağa 1 gün kala da yoğun olarak araştırılıyor. Peki, berberler ve kuaförler tam kapanmada açık mı olacak? Yarın kuaförler açık mı?

Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden tam kapanmaya girdi. Pazartesi günü açıklanan yeni kararlar sonrası berber ve kuaförlerin durumu sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tam kapanmanın da detayları ortaya çıktı. Yarın kuaförler açık mı? Yasakta kuaförler kapanacak mı, perşembe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderilen genelgeye göre, Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

BERBERLER ve KUAFÖRLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde berberler hakkında bir bilgi yer almadı. Bakanlık genelgede açık olacak işletmeleri belirttiğinden yasak boyunca berber ve kuaförler çalışmayacak.