Yarın karneler saat kaçta dağıtılacak? Yarın karneler nasıl alınacak, okuldan mı alınacak e-okuldan mı verilecek?

Karneler nasıl alınacak, ne zaman verilecek? Eğitim Öğretim yılının sonlanırken öğrencileri ve velileri karne heyecanı sardı. Karnelerin yüz yüze mi yoksa dijital olarak e-okuldan mı çıkarılacağı öğrenci ve velileri tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Yarın karneler nasıl alınacak, Yarın karneler nasıl alınacak?

Yarın karneler nasıl alınacak, saat kaçta dağıtılacak? 1 Haziran ile birlikte alınan kademeli normalleşme kararının ardından yüz yüze eğitim başlamış ve öğrenciler haftada 2 gün okula gitmeye başlamıştı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalan öğrencileri karne heyecanı sardı. Peki, Karneler nasıl alınacak, okuldan mı yoksa e-okul üzerinden mi verilecek?

YARIN KARNELER NASIL VERİLECEK, SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karneler, 18 Haziran Cuma gününden itibaren e-okul üzerinden verilecek. İsteyen öğrenci velileri okullara başvurarak basılı karne alabilecek. Okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

KARNELER NASIL ALINACAK?

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları istenilene alana girildikten sonra bu alanın yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazılır ve ardından “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye girilir.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

MEB’DEN ETKİNLİK AÇIKLAMASI

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 21 Haziran-2 Temmuz arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin usul ve esaslarına ilişkin yazı illere gönderildi.

Buna göre, bu tarihler arasında okulların kendi imkanları ile yapacakları etkinlikler başta olmak üzere yerel imkanlar ve diğer kamu kuruluşları iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler planlanacak.

Bu etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğrenciler için http://tegm.meb.gov.tr adresinde yer alan etkinlik kitapları da kullanılacak.