Yarın kandil mi? Pazar günü (yarın) hangi kandil idrak edilecek?

Yarın kandil mi, pazar günü hangi kandili? Sorularına yanıt arayan kişilerin sayısı arttı. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından yılın dördüncü yani son kandili idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene farklı tarihe denk geldiğinden, bugünü ibadetlerle geçirmek isteyenler arama motorlarına yöneliyor. Peki, Pazar günü hangi kandil idrak edilecek?
YARIN HANGİ KANDİL İDRAK EDİLECEK?
Yarın yani pazar günü Mevlid Kandili idrak edilecek. Sözlükte “doğulan yer ve zaman” anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde “Hz. Peygamber’in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler” karşılığında kullanılmıştır.
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
GÜN
KANDİL
RECEB?
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE?
REGAİB KANDİLİ?
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
?
R.EVVEL?
1443??
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ?
MECLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.