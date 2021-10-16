Yarın kandil mi? Pazar günü (yarın) hangi kandil idrak edilecek?

Pazar günü kandil mi? Kandil günü merak ediliyor. 2021 dini takvime göre 17 Ekim’de yılın son kandili idrak edilecek. Senenin son kandilini oruç tutarak, namaz kılarak geçirmek isteyenler, yarın kandil mi,pazar günü hangi kandil? gibi sorulara yanıt arıyor.

Yarın kandil mi, pazar günü hangi kandili? Sorularına yanıt arayan kişilerin sayısı arttı. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından yılın dördüncü yani son kandili idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene farklı tarihe denk geldiğinden, bugünü ibadetlerle geçirmek isteyenler arama motorlarına yöneliyor. Peki, Pazar günü hangi kandil idrak edilecek?

YARIN HANGİ KANDİL İDRAK EDİLECEK?

Yarın yani pazar günü Mevlid Kandili idrak edilecek. Sözlükte “doğulan yer ve zaman” anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde “Hz. Peygamber’in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler” karşılığında kullanılmıştır.

AY YIL GÜN AY-YIL GÜN KANDİL RECEB? 1442 18 ŞUBAT-2021 PERŞEMBE? REGAİB KANDİLİ? RECEB 1442 10 MART-2021 ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ ŞABAN 1442 27 MART-2021 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ RAMAZAN 1442 08 MAYIS-2021 CUMARTESİ KADİR GECESİ ? R.EVVEL? 1443?? 17 EKİM-2021 PAZAR MEVLİT KANDİLİ?

MECLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.