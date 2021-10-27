Yarın bankalar açık mı? Perşembe bankalar çalışıyor mu, bankalar 28 Ekim saat kaça kadar açık?

Bankalar perşembe günü açık mı, Bankalar 28 Ekim Perşembe günü çalışıyor mu? Bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle, bayram arifesinde bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bankalar 28 Ekim’e açık mı, perşembe bankalar çalışıyor mu? Perşembe günü bankalar kaça kadar açık?

Yarın bankalar açık mı, perşembe bankalar çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı deniyle birçok kamu kurumu işlemlerine ara verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak. Peki, Bankalar 28 Ekim’e açık mı, perşembe bankalar çalışıyor mu? Perşembe günü bankalar kaça kadar açık?

28 EKİM PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI, PERŞEMBE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna göre 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün, 29 Ekim 2021 Cuma ise tam gün resmi tatil olacak.

Perşembe günü bankalar öğlene kadar açık olacak, aynı şekilde okullarda öğlene kadar ders yapılacak ve eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü hizmet verecek. Perşembe günü bankalarda işlem gerçekleştirecek olanlar öğlene kadar işlemlerini yapmaması durumunda bir sonraki işlem günü olan 1 Kasım 2021 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacak.

Resmi kurumlarda işlem yapacakların perşembe günü öğlene kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.