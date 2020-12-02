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Yarın akşam başlıyor!

02 Aralık 2020 Çarşamba - 15:24 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 15:24

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği aile komedisi “İyi Aile Babası” yarın akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!


Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.
 
Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.
 
İyi Aile Babası yarın akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor! 

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