KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı. Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ve iş makinelerini DHA görüntüledi. İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı.
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- Yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ta temizlik çalışması
Yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ta temizlik çalışması
DHA | 07 Ekim 2020 Çarşamba - 10:26 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 10:26