Yarım milyonluk vurgun! Rektör ortaya çıkardı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, tebdili kıyafetle denetlediği üniversitenin hastanesinde yarım milyon liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı. Tek kullanımlık olan cihazların yeniymiş gibi tekrar üniversiteye satıldığını tespit eden Prof. Dr. Aldemir, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastane si Diyabetik Yara Bakım Ünitesi’ne medikal ürün satan bir firmanın daha önce kullanılmış tek kullanımlık bir ürünü yeniymiş gibi tekrar hastaneye sattığı iddia edildi.

Üniversite rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir iddiaları araştırmak için hastane çalışanlardan oluşan bir ‘usulsüzlüklerle mücadele timi’ kurdu. Daha önce kullanılmış olan ‘ultrasonik cerrahi probu’ adlı bir aparatın yeniymiş gibi tekrardan hastaneye satıldığını tespit etti. Söz konusu firmanın bu yolla 500 bin liralık bir yolsuzluk yaptığını saptayan rektör, firma ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Aldemir olayın arka planını, “Birkaç kez hasta yakını veya ziyaretçi gibi iddianın döndüğü birime gidip gözlemlerde bulundum. Bu birimde çalışan arkadaşlarla görüştüm. Onlar da iddiaların doğru olduğunu söyledi. Satın alınan aparatlardan bir tanesini makama istettim. Ürünü açtığımızda kullanılmış olduğunu gördük. Firmanın yolsuzluk yaptığını gösteren ses kayıtları ve görüntüler var. Firmaya bir ödeme yapmadık. Devletimin bir kuruşunu kimseye yedirmem” sözleriyle anlattı.

İLK İCRAATI DEĞİL

18 Ocak 2019’da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Aldemir, o dönem hasta yakınıymış gibi Kuşadası ’nda bulunan diş polikliniğine gidip muayene olmak istemiş, ancak başarısız olmuştu. Bunun üzerine poliklinik kapatılmıştı. Aldemir o olayı, “Göreve ilk başladığımda üniversite çalışanları tarafından çok tanınmıyordum. Genelde hasta veya hasta yakını gibi üniversitenin farklı birimlerine gidip hizmet almaya çalışıyordum. Böylece vatandaşların hizmet alamadığı konuları tespit ediyordum. Ayrıca iddiaların doğru olup olmadığını öğreniyorduk. Kuşadasındası’ndaki polikliniğin hastalara bakmadığı yönünde iddialar duymuştum. Sivil bir şekilde Kuşadası’na gidip dişimin ağrıdığını söyledim. ‘Bugün doktor yok’ dediler. ‘Yarın geleyim mi?’ dedim. ‘Yarın da doktor yok’ dediler. Israrla beni devlet hastanesine yönlendirmek istediler. İddiaların doğru olduğunu öğrendim” dedi.

ÖĞRENCİLERİN DURUMUNU GÖZLEMLEDİ

Benzer bir olayın öğrencileri kampüse taşıyan otobüslerde de yaşadığını söyleyen Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir keresinde öğrencilerin otobüslerle ilgili şikâyeti oldu. Birkaç kez yolcuymuş gibi üniversitede öğrenci taşıyan otobüslere bindim. Otobüslerin tıklım tıklım olduğunu gördüm. Olacak şey değildi. Yarım saat sonra sınava girecek olan öğrenciler çok kötü şartlarda yolculuk yapmak zorunda kalıyordu. Hemen durumu düzeltmek için çalışma başlattık.”

BAŞKA ÜNİVERSİTELER DE DOLANDIRILMIŞ OLABİLİR

Firmanın başka üniversiteleri de dolandırmış olabileceğinden bahseden Prof. Dr. Aldemir, “Bu üretici firma sadece bizim üniversiteyle çalışmıyor. Farklı üniversitelerle de çalıştıklarını fark ettik. Bu konuyu o üniversitelerdeki arkadaşlarla da paylaştık. YÖK’e de detaylı bilgi verdik” diye konuştu. Hürriyet