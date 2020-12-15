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Yarı çıplak sokakta koştu!

Yarı çıplak sokakta koştu! Antalya'da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın, park halindeki otomobillerin camını taşla kırdıktan sonra soyunup, yarı çıplak sokak ortasında oturdu.
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