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Yargıtay "Seni paramla satın alırım" sözünü hakaret saymadı

AA |  24 Mayıs 2020 Pazar - 12:50 | Son Güncelleme : 24 05 2020 - 12:50

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir tartışmada karşı tarafa yönelik "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan kişiye "hakaret suçu"ndan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, "Cebinizde  beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz" sözlerini söyleyene karşı  "Seni paramla satın alırım" ifadesini kullandı.
 
Şikayet üzerine açılan davada Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "Seni  paramla satın alırım" sözünü kullanan sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.
 
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise yerel  mahkeme kararını bozdu.
 
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin  onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun  oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği  belirtildi.
 
Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız  edici sözün "hakaret" suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğine, sözlerin  açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil  veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiği vurgulandı.
 
Sanığın kullandığı "Seni paramla satın alırım" sözünün, kaba hitap  tarzı niteliğinde olduğu ifade edilen kararda, bu ifadelerin onur, şeref ve  saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" suçunun  unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.
 

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Yargıtay Seni paramla satın alırım hakaret
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