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Yargıtay, Nazire Terzi'ye verilen 18 yıl hapis cezasını bozdu!

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 17:42

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye, "Anayasa'yı ihlal suçuna yardım etmekten" verilen 18 yıl hapis cezasını bozdu. Terzi'ye "terör örgütü üyeliğinden" ceza verilmesi gerektiği belirtildi.


Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında  Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi  Nazire Terzi'ye, "Anayasa'yı ihlal suçuna yardım etmekten" verilen hapis cezasını  bozdu. Nazire Terzi, darbe girişiminin ardından Ankara 13. Ağır Ceza  Mahkemesinde yargılandı.
 
Terzi'ye, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan  önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, bu suçun "yardımla sınırlı  kalması nedeniyle" ceza 18 yıla indirildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza  Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Gerekçede, sanığın eyleminin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), 309.  maddesinde düzenlenen Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna  yardım etmek suçunu oluşturduğunun kabulü için atılı suça katılma iradesinin  yanında yaptığı hareketin suçun icrası bakımından nedensellik bağı taşıması  gerektiği belirtildi. Sanığın olaydaki eylemi ile darbe girişimine katılan eşi Semih  Terzi'nin Ankara'ya gelmesinde bir illiyet bağı bulunmadığı ifade edilen  gerekçede, sanığın eşinin darbe girişiminden bir gün önce Özel Kuvvetler Komutanı  Zekai Aksakallı'dan Ankara'ya gelmek üzere izin alıp, önceden uçuş plan ve  programı ile rotası belirlenen Özel Kuvvetlere ait uçağın uçuş rotasını ve iniş  terminalini değiştirerek Ankara'ya geldiği aktarıldı.
 
 Gerekçede, Özel Kuvvetlerin yapılacak darbe girişimindeki rolü, Semih  Terzi'nin mutlak suretle yapılacak darbenin merkez yerlerinden birisi olan  Ankara'da bulunmasının zorunluluğu dikkate alındığında, sanığın eşinin izin  verilse de verilmese de her halükarda Ankara'ya geleceğinin anlaşıldığı  vurgulandı. Bu durum karşısında, eyleminin amaç suç yönünden etki eder nitelikte  bulunmadığı belirtilen gerekçede, dosya kapsamına göre sanığın darbe girişiminde  bulunulacağını önceden bilmesinin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs  suçuna yardım etme" olarak değil, hazırlık hareketleri kapsamında "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği ifade edildi. Gerekçede, bu haliyle Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme  suçuna yardım suçunun oluşmayacağı vurgulanan gerekçede, ancak yapılacak darbe  girişimini önceden bildiği anlaşılan sanığın eyleminin, "bu olay kapsamında eşi  Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini meşrulaştırmaya, ondan şüphelenilmesini  engellemeye yönelik" olduğu kaydedildi.
 
   Yargıtayın gerekçesinde şu tespitler yapıldı: Sanığın, örgütsel davranış ve faaliyet oluşturan ve fakat işlenecek  olan amaç suç yönünden de etkisi bulunmayan, hazırlık hareketi niteliğindeki  eyleminin, dosyada mevcut bilgi ve belgelerden anlaşılacağı üzere 'kullanmakta  olduğu Thremaa isimli haberleşme programı üzerinden darbe girişiminin başladığı  ve devam ettiği süreçte eşine gönderdiği mesaj içerikleri, darbe girişimi  sonrasında 23 Temmuz 2016'da GATA ve Onkoloji Hastanesindeki eylemleri, ayrıca 11  Ağustos 2016'da Ankara 62. Noterliğindeki aidiyet ifade eden söz ve davranışları'  da nazara alındığında, silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından  değerlendirilip, hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri gerektiği  gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken bu şekilde hüküm kurulması bozmayı  gerektirmiştir."
  Daire, mevcut delil durumu, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta  geçirilen süre dikkate alındığında tahliye talebinin reddine da karar verdi.
 
  
 

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