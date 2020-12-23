23 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 0.90 EURO 9,3190 0.08
USD 7,6340 -0.33 ALTIN 460,610 0.58
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı

23 Aralık 2020 Çarşamba - 18:02 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 18:02

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın karikatürize edilmiş resimleriyle aileden izin almadan reklam yapan Digitürk'ün, Sunal ailesine 100 bin lira tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.


Usta oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo, oğlu Ali ve eşi Gülderen Sunal  adına avukatları, Sunal'ın filmlerinin HD kalitesiyle yeniden yayınlanacağı  konusunda izinsiz reklam yaptığı gerekçesiyle Digitürk aleyhine dava açtı.
 
Dava dilekçesinde şirketin, "Kemal Sunal filmlerini HD kalitesiyle  yeniden yayınlayacağı hususunda reklam yaptığı, bunun için murisin karikatürize  edilmiş, alaycı bir görüntü verilmiş resimlerinin billboardlarda ve Digitürk'ün  web sitesinde gösterildiği, resimlerdeki karikatürlerin murisin hatırasına  hakaret içerdiği, ölenin yakınlarının da kişilik haklarının ihlal edildiği" ileri  sürülerek, maddi ve manevi tazminat talep edildi.
 
Davalı Digitürk ise Kemal Sunal'a ait görüntülerin reklam kampanyaları  için değil, murisin başrol oyuncusu olduğu filmlerin tanıtımı amacı ile  yayınlandığını, izin alınması gerekmediğini, oyuncuya ait resimlerin kişilik  haklarını ihlal edecek nitelikte karikatürize edilmediğini savunarak davanın  reddini istedi.
 
İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görülen davada,  Sunal ailesinin manevi tazminat talepleri reddedildi, aileye 100 bin lira maddi  tazminat ödenmesine karar verildi.
 
Yerel Mahkemenin gerekçesinde, dava konusu 1995 yılı öncesine ait  filmlerin hak sahibinin yapımcı şirket olduğu, reklam afişlerinde yer alan  çizimlerin bağımsız bir karikatür çizimi olmayıp, filmlerinin tanıtımı amacıyla  hazırlandığı, bu çizimlerin filmlerin orijinal afişlerinde de yer aldığı  belirtildi.
 
Muris Kemal Sunal'ın sağlığında bu afişlerdeki çizimler nedeniyle  herhangi bir dava ve ihtarının olmadığı ifade edilen gerekçede, "dava konusu  filmlerin komedi filmleri olması, saf fakat dürüst karakterlerin canlandırıldığı,  karikatürlerin alaycı bir görüntü kazandırmadığı, murisin ya da davacıların  kişilik haklarına yönelik saldırı barındırdığının kabul edilemeyeceği" sonucuna  varıldı.
 
Gerekçede, karikatürlerle Sunal'ın şöhretinin zedelenmesi ya da kötü  gösterilmesinin söz konusu olmadığı, karikatürlerin komedi filmlerine uygun  yapıldığı dikkate alındığında manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade  edildi.
 
Karikatürün reklam amaçlı kullanılması için davacılardan izin  alınmaması nedeniyle maddi tazminat şartlarının oluştuğu kaydedilen gerekçede,  davacıların maddi tazminat davasının kabulü ile 100 bin liranın davalıdan  alınarak davacılara ödenmesine karar verildi.
 
Sunal ailesi tarafından kararın 2019'da temyiz edilmesi üzerine dosya  Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.
 
Yargıtay, filmlerin tanıtımında kullanılan karikatür ve resimler için  davacılardan izin alınmaması nedeniyle maddi tazminat şartlarının oluştuğunu  belirterek yerel mahkemenin 100 bin liralık maddi tazminat ödenmesi hükmünü  yerinde buldu.
 
Kararın gerekçesinde, karikatürlerin komedi filmlerine uygun  hazırlandığı dikkate alındığında manevi tazminat şartlarının ise oluşmadığı  kaydedildi.

ETİKETLER

Kemal Sunal Yargıtay Kemal Sunal ailesi tazminat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.