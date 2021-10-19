Yargıtay kararı! Asabi davranışlar sergilemek tazminatsız atılmaya sebep!

Alışveriş merkezinde balık satış görevlisi olarak çalışan kişi mesai saatinde satışta olan ürünleri güvenlik noktasından geçirirken, diğer çalışanlar tarafından sehven güvenlik görüldülerinin yaptırılmadığı anlaşılınca ürünlere el konuldu. Duruma sinirlenip, mesai arkadaşlarına hakaret ve küfürler yağdıran satış elemanı tazminatsız işten kovuldu. İş Mahkemesi’ne başvuran işçiyi Yargıtay haksız buldu.

İş yerinde asabı davranışlarda bulunan kişinin tazminatsız işten çıkarılmasını Yargıtay da haklı buldu. Davranışları ve hakaretleri nedeniyle tazminatsız işine son verilen satış elamanı İş Mahkemesine başvurdu. Mahkemede sinirle ne söylediğini bilemediğini ifade eden satış elamanı, söz konusu feshin geçersiz olduğunu belirterek işe iadesiyle birlikte mahrum kaldığı haklarının da verilmesini talep etti.

Mahkeme, davacıya isnat edilen fiilin iş sözleşmesinin feshini gerektirir nitelikte olmadığı değerlendirdi. Böylece, fesihten önce başka tedbirlerin uygulanması gerekir diyerek, feshin ağır bir yaptırım olduğu gerekçesi ile işe iade kararı verdi.

YARGITAY: ASABİ DAVRANIŞ ATILMA SEBEBİ

İşe iade kararı verilmesinden sonra işveren şirket kararı temyiz etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, işe iade kararını bozarak, işverenin atılması 'Haklı Sebep' dedi.

Yüksek Mahkeme Kararında, '....feshin haksız olduğu gerekçesiyle işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiş ise de davacının olay günü güvenlik noktasından çıkarken görüldüsü yapılmamış ürünlere güvenlik görevlisi tarafından el konulduğu sırada küfür ettiği, asabi davranışlar sergilediği tüm dosya kapsamından ve davacının savunmasından anlaşılmaktadır. Davacının davranışları dikkate alındığında iş sözleşmesinin feshinde haklı sebebin varlığının kabul edilmesi gerekir..' dedi.