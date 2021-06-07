07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.99 EURO 10,5380 -0.11
USD 8,6360 -0.35 ALTIN 525,830 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yargıtay işçi alımı yapacak! 214 sözleşmeli, 279 sürekli işçi alımı şartları ve başvuru süreci…

07 Haziran 2021 Pazartesi - 7:27 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 7:27

Yargıtay Başkanlığı, uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre çeşitli branşlarda 214 sözleşmeli personel ile İŞKUR aracılığıyla 279 sürekli işçi alımı yapacak. Adaylar başvurularını 7-11 Haziran tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" internet sitesindeki Yargıtayın iş başvuru ilanı üzerinden e-Devlet sistemine girerek elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşte Yargıtay işçi alımı şartları ve başvuru süreci…


Yargıtay işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığında istihdam  edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 20, önlisans mezunu 60 ve lisans mezunu 20 zabıt  katibi, ortaöğrenim mezunu 10, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 7 silahlı  koruma ve güvenlik görevlisi, lisans mezunu 13 çözümleyici, lisans mezunu 7  programcı ile teknisyen pozisyonu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi  mesleki teknik öğrenime sahip 4 asansör, 3 elektrik (yüksek gerilim), 6 elektrik  (alçak gerilim), 4 endüstriyel otomasyon, 4 görüntü ve seslendirme, 4 makine, 4  mobilya, 5 metal işleri/kaynakçılık, 2 sıhhi tesisat, 3 soğutma ve iklimlendirme,  4 inşaat/yüzey kaplama/boya branşlarında sözleşmeli personel alımı  gerçekleştirilecek. Ayrıca sözleşmeli tekniker pozisyonu için alanıyla ilgili en az  önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip 2 makine, 2 elektrik, 1 inşaat,  4 haberleşme ve 7 bilgisayar ve elektronik branşları ile 1 kameraman istihdamı  yapılacak.

YARGITAY İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 7-11 Haziran tarihleri arasında  "www.turkiye.gov.tr" internet sitesindeki Yargıtayın iş başvuru ilanı üzerinden  e-Devlet sistemine girerek elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen veya  posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruda bulunacakların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)  B grubu sınavına girmiş olmaları ve ilgili puan türünden en az 60 alması  gerekiyor. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için de en az  70 puan şartı aranıyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar branşlarına göre uygulama ve sözlü  sınava çağrılacak. Sınav tarihleri ve saati ile yeri Yargıtayın internet  adresinden duyurulacak.

Yargıtay Başkanlığı yayımladığı bir başka ilanla, sözlü sınav başarı  sırasına göre sözleşmeli sistem uzmanı olarak 2 bilişim personeli alımı  gerçekleştirecek.

Bilişim personeli için de başvurular 21-25 Haziran tarihleri arasında  "www.turkiye.gov.tr" üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılacak.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA GÖRE 279 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Yargıtay Başkanlığı, hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli  işçi alımı gerçekleştirecek.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR'un internet sitesinde  yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını 7-11 Haziran tarihleri  arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya  "www.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

İstihdam edilecek personelin 10'u çeşitli uzmanlık alanlarında ustalık  belgesine sahip aşçı, 7'si meslek yüksekokullarının turizm ve otelcilik bölümü  veya ikram hizmetleri bölümü mezunu garson, 13'ü meslek liselerinin peyzaj bölümü  mezunu veya lise mezunu olup ustalık veya kalfalık belgesine sahip bahçıvan, 249'u ise en az ilköğretim mezunu olmak şartıyla temizlik görevlisi olacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna  başvurabilecek ve sadece Ankara'da ikamet edenler başvuru yapabilecek.  Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan birinci  yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

Başvuru süresi içerisinde ikametini Ankara'ya taşıyan adayların  başvuruları kabul edilmeyecek. İkamet değişikliğiyle ilgili olarak Adrese Dayalı  Nüfus Kayıt Sistemi'nden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı  tescil tarihi esas alınacak.

Ön lisans düzeyindeki işçi talebine ilişkin KPSS puan türünden 60 ve  üzeri puan almış olanlar başvurabilecek ve İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek  olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Yargıtaya  gönderilecek ve bu adaylar için kura çekimi yapılmayacak.

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı ise kura  çekimi için Yargıtaya gönderilecek. Noter kurasına katılacakların isim listesi  "www.yargitay.gov.tr" adresinde ayrıca duyurulacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından istihdam edilecek  kadro sayısının 4 katı aday asıl, 4 katı aday da yedek olarak noter huzurunda  çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Kura çekimi Yargıtay Başkanlığı Konferans  salonunda 18 Haziran Cuma günü saat 09.00'da yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi  talebiyle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar  belgeleri incelendikten sonra aranan şartları taşımaları halinde sözlü sınava  tabi tutulacak.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan  adayların listesi Yargıtay'ın internet sitesinde ilan edilecek.

 

ETİKETLER

Yargıtay işçi alımı Yargıtay Başkanlığı personel alımı 279 sürekli işçi alımı 214 sözleşmeli personel alımı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.