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Yargıtay HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun hapis cezasını onadı

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 17:40 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 17:40

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.


Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2.  Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan  hapse mahkum edildi.
 
Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince  hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.
 
Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2  yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
 
Dairenin gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce  soruşturmanın başlatıldığı, kovuşturmaya devam edilerek, hüküm kurulduğu  hatırlatıldı.
 
Yasama dokunulmazlığı ile milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza  kovuşturmaları ve tutuklamalardan korunmasının sağlandığı belirtilen gerekçede,  hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ise Anayasa'nın 14, Avrupa  İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de 17. maddesinde yer verildiği aktarıldı.
 
Gerekçede, Anayasa Mahkemesinin 2008'deki kararında, demokratik yaşam  için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının Anayasa'nın  14. maddesi kapsamında "kötüye" kullanma olarak değerlendirilebileceği sonucuna  varıldığı ifade edildi.
 
Yargıtay 9. Ceza Dairesinin yerleşik içtihatlarında da terör örgütü  propagandası suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında hakkın kötüye kullanımı  olduğuna işaret edilen gerekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de benzer  kararlarına yer verildi.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:
"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının  silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren  eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır.  Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere  link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye  çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi  veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak,  örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini  toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini  sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın  savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir  isabetsizlik görülmemiştir."
 
Gerekçede ayrıca yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun  yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemin doğru  olarak nitelendirildiği ve kanundaki suç tipine uyduğu belirtildi.
 

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Yargıtay HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu
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