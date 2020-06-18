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Yargıtay eski tuğgeneral Faruk Bal'ın cezasını onadı

18 Haziran 2020 Perşembe - 15:20 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 15:38

Yargıtay, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski tuğgeneral Faruk Bal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı.


Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sözde "yurtta  sulh konseyi" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve  İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilen eski Kastamonu Jandarma Bölge  Komutanı tuğgeneral Faruk Bal'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"  suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 
 
Daire, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin  açılan davada, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinin Bal hakkındaki kararına yönelik  temyiz incelemesini tamamladı.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Bal'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
 
Bal'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirtilen  kararda, 11 Temmuz 2016'da, darbe girişimi sırasında haberleşmeyi sağlayan  araçların yayın akışının kesilmesi halinde darbeciler tarafından haberleşmek  amacıyla kullanılması için kendi birliğinde ihtiyaç olmadığı halde 190 GPS  özellikli telsiz talebinde bulunduğu, sanığın bu telsizleri darbecilere tahsis  ettiği vurgulandı.
 
Faruk Bal'ın, sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde Jandarma  Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak  görevlendirildiği aktarılan kararda, sanığın bu amaçla darbe girişiminin  yaşandığı 15 Temmuz 2016'da askeri teamüllere aykırı olarak Ankara'ya geldiği  kaydedildi.
 
Kararda, Bal hakkındaki hükümde bir isabetsizlik görülmediğine işaret  edildi.

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Yargıtay tuğgeneral Faruk Bal
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