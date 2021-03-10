Yargıtay'dan taşeron işçilerle ilgili emsal karar!

Yargıtay'dan taşeron işçi ile ilgili emsal karar! Otelde çalışan bir taşeron işçisinin, otelin kadrolu işçilerine verilen senede 4 ikramiyeden yararlandırılmamasına ilişkin açılan dava ile ilgili Yargıtay emsal bir karar aldı.
Taşeron işçi, kendisinin de aynı işi yaptığını ancak taşeron işçisi olduğu için ikramiyeden yararlandırılmadığını öne sürdü. İş mahkemesi ise, dava da taşeron işçisini haklı buldu. Ve işverenin, aynı işi yapan işçiler arasında ayrım yapamayacağını belirterek, ikramiyeler başta olmak üzere diğer hakların taşeron işçilere de ödenmesi yönünde karar verdi.
İşveren kararı temyiz etti. Temyiz başvurusu ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde ele alındı. Daire de, Anayasa'nın eşitlik ilkesine göre, işverenin aynı işi yapan işçiler arasında bir ayrıma gidemeyeceğini belirterek, mahkemenin kararının isabetli olduğunu kaydetti.
Daire, ancak mahkemenin işçiye ne kadar tazminat ödeneceğine yönelik bazı hususları eksik bıraktığını belirterek, kararın usulden bozulmasını hükmetti.
Dairenin, taşeron işçilerle ilgili değerlendirmesi ise şöyle:
"....Asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı eşit işlem yapma borcu bulunmamaktadır. Alt işverenin işçileri ile asıl işveren arasında iş sözleşmesi bulunmadığından alt işverenin işçileri, eşit işlem yapma borcuna dayalı olarak asıl işverenden herhangi bir talepte bulunamazlar. Eğer bu ilişki muvazaaya dayanıyorsa kanunun açık hükmü gereği alt işverenin işçileri başlangıçtan beri asıl işverenin işçiler sayılacağından, işçiler eşit işlem yapma borcuna dayalı olarak da asıl işverenden yasal haklarını talep edebileceklerdir.
Davalı işverenin otel işletmeciliği konaklama ve eğlence işyerleri iş kolunda kalmaktadır. Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane gibi konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sinema, müzikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri, plaj, açık ve kapalı spor yerleri, hipodromlar, hamamlar, kaplıcalar, içmeceler, turistik tesislerde yapılan işler bu iş kolu kapsamındadır. Davalı işverenin otel hizmeti kapsamında alt işverene verdiği hizmetlerden genel temizlik, garaj ve otopark ile güvenlik hizmetleri yardımcı işlerden olması nedeni ile bu şekilde kurulan alt asıl işveren ilişkisi yasaya uygundur. Ancak bu hizmetlerin dışında verilen Restaurant ve Bar, Garson, Komi, Oda temizliği gibi hizmetler otel işletmeciliğinin asıl işlerindendir. Bu hizmetlerin verilmesi için işletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir olgu olması gerekir. Davalı işveren bu olguyu kanıtlayamadığı gibi asıl işlerini bir şirketten işçilik temini sureti ile aldığı anlaşılmaktadır. İşçilik temini yasada yer alan bir uygulama değildir. Bu nedenle mahkemece davacı işçinin başlangıçtan beri davalı işçisi sayılarak Toplu İş Sözleşmesi'nin tarafı sendikaya üye olması nedeni ile davacı işçinin Toplu İş Sözleşmesi'nden yararlandırılması, bu şekilde fark ücret, ikramiye ve sosyal yardım alacaklarının hüküm altına alınması isabetlidir."