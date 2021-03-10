Yargıtay'dan taşeron işçilerle ilgili emsal karar!

Binlerce taşeron işçiye emsal teşkil edecek karar... Yargıtay, otelde çalışan bir taşeron işçisinin, otelin kadrolu işçilerine verilen senede 4 ikramiyeden yararlandırılmamasına ilişkin açılan dava ile ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Anayasa'nın eşitlik ilkesine göre, işverenin aynı işi yapan işçiler arasında bir ayrıma gidemeyeceğine karar verdi.

Yargıtay'dan taşeron işçi ile ilgili emsal karar! Otelde çalışan bir taşeron işçisinin, otelin kadrolu işçilerine verilen senede 4 ikramiyeden yararlandırılmamasına ilişkin açılan dava ile ilgili Yargıtay emsal bir karar aldı.

Taşeron işçi, kendisinin de aynı işi yaptığını ancak taşeron işçisi olduğu için ikramiyeden yararlandırılmadığını öne sürdü. İş mahkemesi ise, dava da taşeron işçisini haklı buldu. Ve işverenin, aynı işi yapan işçiler arasında ayrım yapamayacağını belirterek, ikramiyeler başta olmak üzere diğer hakların taşeron işçilere de ödenmesi yönünde karar verdi.

İşveren kararı temyiz etti. Temyiz başvurusu ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde ele alındı. Daire de, Anayasa 'nın eşitlik ilkesine göre, işverenin aynı işi yapan işçiler arasında bir ayrıma gidemeyeceğini belirterek, mahkemenin kararının isabetli olduğunu kaydetti.

Daire, ancak mahkemenin işçiye ne kadar tazminat ödeneceğine yönelik bazı hususları eksik bıraktığını belirterek, kararın usulden bozulmasını hükmetti.

Dairenin, taşeron işçilerle ilgili değerlendirmesi ise şöyle:

"....Asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı eşit işlem yapma borcu bulunmamaktadır. Alt işverenin işçileri ile asıl işveren arasında iş sözleşmesi bulunmadığından alt işverenin işçileri, eşit işlem yapma borcuna dayalı olarak asıl işverenden herhangi bir talepte bulunamazlar. Eğer bu ilişki muvazaaya dayanıyorsa kanunun açık hükmü gereği alt işverenin işçileri başlangıçtan beri asıl işverenin işçiler sayılacağından, işçiler eşit işlem yapma borcuna dayalı olarak da asıl işverenden yasal haklarını talep edebileceklerdir.