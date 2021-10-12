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Yargıtay'dan 'saç boyası' kararı! Alnında kızarıklık oluşunca şikayetçi oldu

AA |  12 Ekim 2021 Salı - 11:30 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 11:30

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, saçlarını boyadığı müşterisinin alın derisinde hiperemi oluştuğu gerekçesiyle "taksirle yaralama" suçundan yargılanan kuaförün beraatini onadı.


Edremit'te kuaföre giden bir kadın, saçını bitkisel amonyaksız boya  ile boyatmak istedi. İlk boyama sonrası saç rengini beğenmeyen kadına kuaför  tarafından ikinci kez boyama işlemi yapıldı.
 
Bu sırada, kadının alnında kızarıklık (hiperemi) oluştu. Saçından  memnun kalmayan ve alnında yara oluşan kadın, kuaförden şikayetçi oldu.
 
Kuaför hakkında, "taksirle yaralama" suçundan dava açıldı.
 
Mahkeme, bilirkişi incelemesi yaptırdı
 
Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme bilirkişi  incelemesi yaptırdı. Bilirkişi raporunda, "bitkisel boya dahi olsa hassas  ciltlerde kızarıklık meydana gelme ihtimalinin olduğu, bu nedenle sanığın meydana  gelen olayda kusurunun bulunmadığı" yönünde görüş bildirildi.
 
Bilirkişi raporu doğrultusunda, "yüklenen suçun sanık tarafından  işlendiğinin sabit olmaması" nedeniyle sanığın beraatine karar verildi.
 
Kadının avukatı, yerel mahkeme kararını temyiz ederek, "bilinçli  taksir koşullarının oluştuğunu, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi  gerektiğini, bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu" iddia etti.
 
Yargıtay "kuaförün kusuru yok" dedi
 
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel  mahkemenin, kuaförün beraati yönündeki kararını oy birliğiyle onadı.
 
Dairenin kararında, saç boyatma sonrası katılanın alın kısmında  "hiperemi" oluştuğu, kati hekim raporuna göre, katılanın yaralanmasının, basit  tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtilerek, mahkemece  aldırılan bilirkişi raporunda da sanığın meydana gelen olayda kusurunun  bulunmadığı yönünde görüş bildirildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

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