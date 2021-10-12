Yargıtay'dan 'saç boyası' kararı! Alnında kızarıklık oluşunca şikayetçi oldu

Edremit'te kuaföre giden bir kadın, saçını bitkisel amonyaksız boya ile boyatmak istedi. İlk boyama sonrası saç rengini beğenmeyen kadına kuaför tarafından ikinci kez boyama işlemi yapıldı.

Bu sırada, kadının alnında kızarıklık (hiperemi) oluştu. Saçından memnun kalmayan ve alnında yara oluşan kadın, kuaförden şikayetçi oldu.

Kuaför hakkında, "taksirle yaralama" suçundan dava açıldı.

Mahkeme, bilirkişi incelemesi yaptırdı

Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bilirkişi raporunda, "bitkisel boya dahi olsa hassas ciltlerde kızarıklık meydana gelme ihtimalinin olduğu, bu nedenle sanığın meydana gelen olayda kusurunun bulunmadığı" yönünde görüş bildirildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda, "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" nedeniyle sanığın beraatine karar verildi.

Kadının avukatı, yerel mahkeme kararını temyiz ederek, "bilinçli taksir koşullarının oluştuğunu, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini, bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu" iddia etti.

Yargıtay "kuaförün kusuru yok" dedi

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, kuaförün beraati yönündeki kararını oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, saç boyatma sonrası katılanın alın kısmında "hiperemi" oluştuğu, kati hekim raporuna göre, katılanın yaralanmasının, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtilerek, mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda da sanığın meydana gelen olayda kusurunun bulunmadığı yönünde görüş bildirildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.