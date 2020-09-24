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Yargıtay'dan Mümtazer Türköne için tahliye kararı

24 Eylül 2020 Perşembe - 21:30 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 21:30

Yargıtay, Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne hakkında 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla verilen 10 yıl hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.


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Yargıtay Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne 'FETÖ
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