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Yargıtay'dan Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi ile ilgili flaş karar!

AA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 13:57 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 14:31

Yargıtay, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.


Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mardin'in  Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada sanık  Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis  cezasını onadı.  Daire, Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 7 sanık hakkında  verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.  Sanık Şerif Mesutoğlu'nun, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü  bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek",  "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs  etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından aldığı 2 kez ağırlaştırılmış  müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onayan Daire, Fikret Deniz'in "ateşli silahlar  ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl hapis  cezasını da onadı.
 
 Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz,  Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Ali Yazıl ile Saime Ateş Mesutoğlu'nun "kişiyi  yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak ve bomba kullanarak öldürme"  suçlarından beraatinin de onanmasını kararlaştırdı.  Dairenin kararında, Safitürk'ün şehit edilmesinin, PKK'nın devletin  birliğini bozma, ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma  amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
 
  Safitürk'ün şehit edilmesi ve yargılama süreci
 
  Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı  teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca  Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk ağır yaralanmış,  kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuş, saldırıda şoförü Mustafa  Dinçer de yaralanmıştı. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 sanığın yargılandığı davada, Şerif  Mesutoğlu'nu, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine  getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği  kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve  "patlayıcı madde  bulundurmak" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına  çarptırmıştı.
 
  Sanık Tahsin Erdaş'a "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet"  suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl  hapis cezası ile 20 bin lira para cezası veren mahkeme, bazı sanıkların  beraatlerini kararlaştırmıştı.
 
  Beraat eden 8 sanık yeniden yargılanıyor
 
 İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Gaziantep Bölge Adliye  Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise Mesutoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 sanık  hakkındaki cezayı hukuka uygun bulmuş, 8 sanık hakkındaki beraat kararında  yeniden yargılamaya hükmetmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza  Dairesinde yerel mahkemede beraat eden 8 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
 

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Yargıtay Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
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