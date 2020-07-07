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Yargıtay'dan flaş karar! Kapatılacak

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 22:43 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 22:43

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 13, 19, 20, 21 ve 22. hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı.


Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay  Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve  daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.
 
Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iş ve kadro durumlarının incelenmesi  sonucunda 13, 19, 20, 21 ve 22. hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza  dairelerinin kapatılmasına karar verildi.
 
Bu kapsamda, 13, 21 ve 22. hukuk daireleri ile 20. Ceza Dairesinin 2  Eylül, 20. Hukuk Dairesi ve 17. Ceza Dairesinin 26 Eylül, 19. Hukuk Dairesinin 3  Ağustos, 18. Ceza Dairesinin ise 1 Ekim itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı.
 
Ayrıca, 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş'ın 9. Hukuk, 19.  Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un 11. Hukuk, 20. Ceza Dairesi Başkanı  Mehmet Faik Ateş'in 10. Ceza, 18. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler'in 4. Ceza  Dairesinde görevlendirilmelerine karar verildi.
 
Konuları itibarıyla 22. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 9. Hukuk  Dairesi, 21. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 10. Hukuk, 20. Hukuk Dairesinin  baktığı dosyalara 16. Hukuk, 19. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 11. Hukuk,  13. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 3. Hukuk dairesi bakacak. 20. Ceza  dairesinin baktığı işler 10. Ceza Dairesine, 18. Ceza Dairesinin baktığı işler 4.  Ceza Dairesine, 17. Ceza Dairesinin baktığı işler 2 ve 13. ceza dairelerine  devredilecek.
 
23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723  sayılı Kanun, 6 yıl içinde 46 olan daire sayısının 12 hukuk, 12 ceza olmak üzere  24'e düşürülmesini, üye sayısının da boşalan üyeliklerin yarısı oranında seçim  yapılmak suretiyle kademeli olarak 200'e indirilmesini öngörüyor.
 
  
 

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Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ceza daire
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