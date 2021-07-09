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Yargıtay'dan FETÖ kararı: 89 darbe sanığının cezaları onandı

AA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 18:14 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 18:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet ile 3 sanığa silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen hapis cezaları onandı.


Eski adıyla Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, darbe  girişimi sırasında İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nda meydana gelen  eylemlere ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı.
 
Olayların detaylarının anlatıldığı kararda, aralarında diğer  darbecileri helikopterle taşıyan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım'ın da  bulunduğu, 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet  ve müebbet hapis cezaları onandı.
 
Bu sanıkların isimleri şöyle:
 
"Abdi Pehlivan, Abdullah Göktaş, Abdullah Kaya, Adem İncikli, Ahmet  Kaya, Ahmet Kaya, Ahmet Yücel, Ali Can, Ali Emre Destegül, Ali Ertürk, Ali Nedim  Karabulut, Ali Orhan Tolluoğlu, Burak Bayrak, Cengizhan Efe, Cenk Erdoğan,  Cihangir Çenteli, Duran Yılmaz, Durdu Selim Ayçetin, Egemen Eker, Emre Ünal, Eray  Akın, Erkan Abunaz, Fatih Akar, Fatih Özdemir, Fatih Şayin, Fatih Ünal, Faruk  Bolat, Faruk Mantı, Feyzullah Yenitepe, Gürcan Anılırcan, Hakan Akbulut, Halil  Başaran, Halil İbrahim Tokuş, Halil Pulat, Hasan Tüzen, Hüsamettin Harmancı,  İbrahim Alaca, İbrahim Poyraz, Kadir İncir, Kemal Kapucu, Kerime Yıldırım, Levent  Özüarap, Mehmet Al, Mehmet Börekçi, Mehmet Genç, Mehmet Paçacı, Metehan Atasoy,  Murat Divril, Murat Özcan, Murat Parladı, Murat Yavuzarslan, Musa Gülmez, Mustafa  Acar, Mustafa Bayram, Mustafa Kıyı, Mustafa Kürşat İloğlu, Mustafa Özcan Çay,  Mücahid Yakup Ayaydın, Nazım Aytar, Oğuzhan Yüksel, Osman Albayrak, Ömer Demir,  Ömer Faruk Saygı, Özcan Korhan, Rıza Erkuş, Salih Bayrak, Samet Kuzu, Sedat  Önder, Selçuk Tıraş, Selim İnaç, Selim İstanbul, Serhat Altınmakas, Serkan Kaya,  Serkan Kılıç, Soner Civelek, Şahin Özdemir, Şükrü Pınar, Tamer Özarslan, Turgay  Cücük, Uğur Erdemir, Ümit Keser, Vahit Yılmaz, Veysel Yılmaz, Volkan Kızılkaya,  Yavuz Yücel, Yusuf Bakar, Yusuf Gülser, Yüksel Koca ve Zekeriya Aktaş."
 
Daire, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezasına çarptırılan sanıklar  Cengiz Ekin, Gökhan Kenarlı ve Mustafa Kılıç hakkındaki hükmü de onadı.
 
Ayrıca daire, yerel mahkemece beraatine hükmedilen 13 sanığın  dosyasını da uygun buldu.
 
Dairenin bozma kararları
 
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemede müebbet ve ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezası alan 6 sanık hakkındaki hükümleri, bu sanıkların  eylemlerinin "anayasayı ihlal suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi  gerektiğine hükmederek bozdu.
 
Sanık eski tümgeneraller Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler  hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da bozuldu.
 
Dairenin kararında, bu sanıkların darbe girişimi sırasında sıkıyönetim  emrini algılamaya çalıştıkları ve darbe girişimine karşı kendilerinden beklenen  gerekli tedbirleri aldıkları belirtilerek, darbecilerin sözde sıkıyönetim  direktifinde göreve devam edecekler kısmında isimlerinin bulunması kapsamında  örgüt bağlarının bulunup bulunmadığının araştırılarak hüküm kurulması gerektiği  belirtildi.
 
Daire, bu sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak  tahliyesine hükmetti.
 
Aralarında eski tümgeneral Recep Yüksel'in de olduğu 5 sanık  hakkındaki hüküm de bu sanıklar yönünden yeterli araştırma yapılmadan ceza tayini  yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.
 
Yerel mahkemece FETÖ üyeliğinden hapis cezası verilen 7 sanığa ilişkin  hüküm de Dairece, eksik araştırma yapılarak ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu.
 

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Yargıtay FETÖ' Harp Akademileri Komutanlığı
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