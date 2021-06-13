Yargıtay'dan emsal karar! Eski eşle kıyaslamak boşanma sebebi!

Bursa'da anlaşamayan bir çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ayrı ayrı mahkemeye başvuran ikiliden erkeğin davası red edilirken, kadının davası kabul edildi. Mahkeme, kadının sunduğu delillere dayanarak boşanmanın gerçekleşmesi yönünde karar verdi. Davası red edilen erkek bu kararı temyize taşıyınca devreye Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi girdi.

"ESKİ EŞİN FOTOĞRAFLARI GÖRÜNÜR YERDE"



Sabah Gazetesi'nden Tuna ÇAM'ın haberine göre; Daire, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararla birlikte eşi başkalarıyla kıyaslama boşanma sebebi sayılacak. Kararda şöyle denildi:



"Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, davacı-davalı kadının da eşini ölen eski eşi ile sürekli kıyaslayarak hakaret edip, aşağıladığı, eski eşine ait fotoğrafları evde görünür yerlerde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Bu halde kadının da kusurlu davranışlarıyla taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Davalı-davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."