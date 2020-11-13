Yargıtay'dan cinsel ilişki kararı! Koca kusurlu, kadın haklı...

Sağlıklı cinsel ilişkide kadın ve erkeğin cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerinin bulunmaması halinde, erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

Kadında, cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık saptanmamıştır. Cinsel ilişkiden kaçınanın kadın olduğuna ilişkin bir delil de mevcut değildir. Her iki tarafın da, cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerinin bulunmaması halinde, davalı- karşı davacı erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

Tarafların kusurlarının hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı belirlemede davacı karşı davalının tazminat isteklerinin reddedilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.