Yargıtay’dan böbrek kararı!

Yargıtay böbrek satın alarak nakil yaptıran Yaşar Özdemir (59) ve kardeşi Emre Özdemir’e evrakta sahtecilik ve organ ticareti yapmak suçlarından verilen cezayı bozdu. Yargıtay kararında, “Yaşar Özdemir’in böbrek hastalığının hayati tehlike arz edecek derecede olup olmadığı, nakilden başka bir tedavi imkânı ve nakilde zaruret bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır” denildi.

Umut Çorbacıoğlu 6 yıl önce savcılığa başvurarak, böbreğini internet üzerinden 40 bin TL’ye sattığını ancak 20 bin TL’sini alamadığını ihbar etti. Umut Çorbacıoğlu’nun iddialarına göre, kendi fotoğrafıyla sahte bir kimlik hazırlanmış ve böbreği Yaşar Özdemir’e nakledilmişti. Umut Çorbacıoğlu son dakika nakilden vazgeçtiğini ancak tehdit edildiği için ameliyatı kabul ettiğini de söyledi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Açılan dava sonunda İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 6 Mart 2015 tarihinde şikâyetçi Umut Çorbacıoğlu’na ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yaşar Özdemir ve nakilde kimliği kullanılan kardeşi Emre Özdemir’e de evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8’er ay, organ ticareti yapmak suçundan ise 4 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

SATANIN CEZASI ONANDI

Her iki taraf da cezaya itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 13 Mart 2019 tarihindeki kararında Umut Çorbacıoğlu’na verilen hapis cezasını onadı. Ancak Özdemir kardeşlere verilen hapis cezalarını bozdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin bozma ilamında, “Böbrek hastası olan Yaşar Özdemir’in suça konu hastalığının hayati tehlike arz edecek derecede olup olmadığı, gelişen tıp bilimi çerçevesinde suç oluşturan organ nakli eylemi dışında başka bir yolla tedavi edilme imkânı ve organ naklinde zaruret bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır. Yine sanık Yaşar Özdemir’in kardeşi sanık Emre Özdemir tarafından organ satın alınmasına eylemine bilerek katıldığına dair somut delil olmadığından beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin ceza verilmesi bozmayı gerekmiştir” denildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Yargıtay’ın kararına uyarak davayı Yaşar ve Emre Özdemir yönünden yeniden görmeye başladı.