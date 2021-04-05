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Yargıtay'dan bildiri açıklaması: Kabul edilemez

AA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 12:01 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 12:01

Yargıtay Başkanlığından, "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.


Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti  devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin  yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığı vurgulandı.
 
 Demokratik hukuk düzeninin korunmasının yargı kurumlarının en temel  görevi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan  hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe,  muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz  kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine,  anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü  müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde  kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir."
 
  

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