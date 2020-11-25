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Yargıtay'dan Alparslan Aslan kararı! Cezası onandı

25 Kasım 2020 Çarşamba - 10:02 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 10:08

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.


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