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Yargıtay'dan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında yeni karar

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 18:34 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 18:34

Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre daire, FETÖ'nün darbe çağrışımı  davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Altan'a  verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin  temyiz incelemesini tamamladı.
 
Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın,  bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar  verdi.
 
Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde  belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.
 
Davanın geçmişi
 
Ilıcak ve Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul  26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör  örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü  bozmuştu.
 
Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza  Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım  etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası  vermişti.
 
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtaya gelmişti.
 

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