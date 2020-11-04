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Yargıtay'da 4 daire kapatılıyor

04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:03 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 11:03

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 2 hukuk ve 2 ceza dairesinin kapatılmasına karar verdi. Karara göre, 13. Ceza Dairesi 1 Aralık 2020, 3. Ceza Dairesi 1 Şubat 2021, 23. Hukuk Dairesi 4 Şubat 2021, 17. Hukuk Dairesi ise 8 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacak.


Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 17. ve 23. hukuk  daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı. 
 
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay  Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve  daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.
  
Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iş ve kadro durumlarının incelenmesi  sonucunda 17. ve 23. hukuk daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasına  karar verildi.
 
Bu kapsamda, 13. Ceza Dairesinin 1 Aralık 2020, 3. Ceza Dairesinin 1  Şubat 2021, 23. Hukuk Dairesinin 4 Şubat 2021,  17. Hukuk Dairesinin ise 8 Nisan  2021 itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı.
 
Ayrıca, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Abdulkadir Şahabettin Sertkaya'nın  4. Hukuk, 23. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak'ın 15. Hukuk, 3. Ceza Dairesi  Başkanı Osman Atalay'ın 1. Ceza Dairesi, 13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim'in  ise 6. Ceza Dairesi Başkanlığında görevlendirilmelerine karar verildi.
 
Konuları itibarıyla 17. Hukuk Dairesinin dosyalarına 4. Hukuk Dairesi,  23. Hukuk Dairesinin dosyalarına 15. Hukuk Dairesi bakacak. 3. Ceza Dairesinin  baktığı işler 1. Ceza Dairesine, 13. Ceza Dairesinin baktığı işler 6. Ceza  Dairesine devredilecek.
 
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 7 Temmuz'da 13, 19, 20, 21 ve 22.  hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza dairelerinin kapatılmasına karar vermişti.
 
23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723  sayılı Kanun, 6 yıl içinde 46 olan daire sayısının 12 hukuk, 12 ceza olmak üzere  24'e düşürülmesini, üye sayısının da boşalan üyeliklerin yarısı oranında seçim  yapılmak suretiyle kademeli olarak 200'e indirilmesini öngörüyor.

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