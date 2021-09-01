Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını destekliyoruz
AA | 01 Eylül 2021 Çarşamba - 18:17 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 18:32
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." dedi. Akarca, hazırlanacak yeni anayasada hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartların hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.
Yargıtay Başkanı Karaca
'nın konuşmasından satır başları şöyle;
Yeni bir anayasa
hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz.
(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir.
(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."