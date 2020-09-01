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Yargıtay Başkanı Akarca, 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 17:07 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 17:07

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2016 sonunda 807 bin olan Yargıtay dairelerindeki derdest dosya sayısının 20 Temmuz 2020 itibarıyla 350 bin olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.


Akarca, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen  2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde, Türk yargısının temel amacının, halka  kusursuz adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güveni yükseltmek, kamu  vicdanını tatmin edebilmek olduğunu belirtti.
 
Yabancı hukuk metinleri iktibas edilerek başarılı hukuk sistemi  geliştirilemeyeceğine işaret eden Akarca, hukuk anlayışının yeniden gözden  geçirilmesi gerektiğini söyledi.
 
"Bize yakışan kolaycı bir anlayışla ithal edip tüketmek değil, her  alanda olduğu gibi geniş bir açık görüşlülükle hukuk alanında da üretmek, örnek  olmak ve ihraç etmektir." diyen Akarca, "Ülkemizin güzide hukukçularına çağrım  şudur, bize, yargımıza, hukukumuz artık batıcı, anti batıcı, ön yargılarla  yaklaşmayınız. Özgün, bütün milletlere ilham olacak şekilde ve insana değer veren  bir hukuk anlayışı geliştirmeye çalışınız. Bu konuda hep birlikte çalışalım."  ifadesini kullandı.
 
Akarca, yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyadan gelen  baskıların, kamuoyu tepkisinin, resmi veya gayriresmi sivil toplum  örgütlenmelerinin hakimlerin bağımsızlığını etkileme potansiyeli taşıdığını  söyledi.
 
Davalar veya soruşturmalar hakkındaki yanlı ve yanlış haberlerin  halkın yargıya güvenini sarstığının altını çizen Akarca, bunun yargının  bağımsızlığı, tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda da kuşkuya neden olduğuna  dikkati çekti.
 
Üstün hukukun sözcüsü gibi takdim edilen yabancı, çoğunlukla da Avrupa  menşeli oluşumların ve onların uzantılarının da bağımsızlığı zedeleyen faktörler  arasında yer aldığını belirten Akarca, şöyle devam etti:
"Avrupacı etki gruplarına tavsiyemiz, Türkiye'de yargı bağımsızlığına  gölge düşürecek söylemlerden, patronize edici üsluptan sakınmalarıdır. Hukuk  sistemimizi toplumsal dinamiklere göre şekillendirmekte özgür ve bağımsız bir  ülkeyiz. Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi  almamız mümkün değildir."
 
Akarca, yargının bağımsız olmadığı ortamda kurumsal anlamda  tarafsızlıktan da söz edilemeyeceğini, mahkemelerin tarafsızlığının toplum  tarafından algılanabilmesi için de gerçekçi bir huzur ve güven ortamının mevcut  olması gerektiğini dile getirdi.
 
"Sistemin iyi yolda ilerlediğini göstermektedir"
Yargı Reformu Stratejisi'nin, Türkiye'de yargı alanında belli  reformların yapılacağına ilişkin bir taahhüt niteliğinde olduğunu anlatan Akarca,  belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinin yargının verimliliğini  artıracağını bildirdi.
 
Yargıtay Başkanı Akarca, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2016 yılı sonunda Yargıtay dairelerindeki derdest dosya sayısı 807  bin iken 20 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 350 bin olmuştur. Arşivimizdeki dosya  sayısı 4 yıl içinde yarı oranından fazla azalmıştır. İlk derece ceza ve hukuk  mahkemelerinin dava sonuçlandırma oranlarının yüzde 100'ün üzerinde olması, hem  iş yükü hem de adli kalite bakımından olumlu bir çizgiye işaret etmektedir. Bölge  adliye mahkemeleri bakımındansa 2018 yılında hukuk bölümlerinden Yargıtaya gelen  dosyaların yüzde 60 olan onama oranı, 2019 yılı için yüzde 71'e çıkmıştır. Bu  istatistikler, birçok eleştiriye rağmen, bölge adliye mahkemelerindeki karar  kalitesinin giderek yükseldiğini ve dört yıl önce kurulan sistemin iyi yolda  ilerlediğini göstermektedir."
 
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) adalet hizmetlerinde de güçlüklere  neden olduğunu ifade eden Akarca, Türk yargısının böylesi olağanüstü koşullar  altında hiç kimsenin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldığını, acil  işlerde aksama yaşanmaması için de yargı mensuplarının fedakarca görevlerini  yerine getirdiğini söyledi.
 
"Yeni Yargıtay Kanunu'na ihtiyaç bulunmaktadır"
Yargıtayın başlıca kuruluş amaçlarından birinin, hukuki denetim  yaparak içtihat birliğini ve hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlamak  olduğunu belirten Akarca, şunları kaydetti:
"2016 yılında Yargıtay üyelerinin görev süresi 12 yılla  sınırlandırılmıştır. Anılan fıkranın yürürlükten kaldırılması, zengin bir  deneyime dayalı olarak yürütülmesi gereken yüksek yargı görevinin layıkıyla  yerine getirilmesi ve yargı bağımsızlığının korunması bakımından bir  gerekliliktir. 2014 yılında yapılan değişiklikler sonucunda Yargıtay tetkik  hakimliğiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına yapılan atamalarda Yargıtay  Başkanlığının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüş bildirme yetkisi  kaldırılmıştır. Bu durum, yüksek mahkeme olmanın doğasına aykırıdır. Mevcut  hukuki durumun düzeltilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Yargıtay Kanunu, şu ana  kadar 26 kanun ve kanun hükmünde kararnameyle değişikliğe uğratılmıştır. Kanunun  sistematiği bozulmuştur. Adaletin etkin ve verimli şekilde yönetilmesini güvence  altına almak için hem bugünün hem de geleceğin gereksinimlerini karşılayacak yeni  bir Yargıtay Kanunu'na ihtiyaç bulunmaktadır."

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Yargıtay Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca
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