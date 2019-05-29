29 Mayıs 2019 Çarşamba
İSTANBUL 
29°C / 17°C
GALERİ VİDEO
BIST 87.384 0.70 EURO 6,7110 -0.36
USD 6,0130 -0.30 ALTIN 248,260 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yargının yeni yol haritası yarın açıklanıyor!

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 12:28 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 12:34

"Güven veren adalet" sloganıyla hazırlanan ve 2023'e kadar yargıda gerçekleştirilecek düzenlemelerle yeni hedefleri içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.


Yargının yeni yol haritası yarın açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programla 2019-2023  yıllarını kapsayan ve 9 ana başlıktan oluşan yeni Yargı Reformu Stratejisi'nin  detayları aktarılacak. Toplantının ardından Türkiye'de yargı alanında yeni dönem  başlayacak. Programa, yüksek yargı organlarının temsilcileri, hakim ve savcılar  ile büyükelçiler de katılacak.
 
 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tüm  kesimlerin görüşlerinin alınarak hazırlanmasına yönelik talimatının ardından  bugüne kadar çok sayıda adım atıldı.
 
Yeni hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için Bakan Gül'ün  başkanlığında, 10-12 Ağustos 2018'de Strateji Geliştirme Kurulu toplantısı  düzenlendi. Toplantıda, yargı reformu hazırlıkları ele alındı. Oluşturulan stratejik planlama ekibi ise 13 Eylül 2018'de ilk  toplantısını yaparak, ceza hukuku ve reform konularını değerlendirdi.
 
Yargıya güven ve memnuniyetin ölçülmesi amacıyla Ankara'da 4 bin 45,  26 ilde de 5 bin 20 kişiyle anket yapıldı. Anketlerin sonuçları raporlaştırılarak  Bakanlığa sunuldu.
 
Adalet Bakanlığı ayrıca hakim ve savcılarla yardımcı personelin de  fikirlerini anketle öğrendi. Bu kapsamda, 2 Ekim 2018'e kadar geçen sürede adli  yargıda 2 bin 15, idari yargıda 247 hakim, savcı, yardımcı personel görüş  bildirdi. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan anketle  adalet sisteminin işleyişi, ceza muhakemesi, idari yargılama, hukuk yargılaması  süreçlerine yönelik görüşler toplandı.
 
 Bakanlıkça kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye ile bölge  idare mahkemelerinin başkanlarının yanı sıra cumhuriyet başsavcıları ve  hakimlerle toplantılar düzenlendi. Bunun yanı sıra hakim ve savcıların katıldığı,  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de açılışında yer aldığı çalıştayda fikir  alışverişinde bulunuldu.
 
Hem Yargı Reformu Strateji Belgesi hem de Stratejik Plan'ın taslak  metni için bakanlığın farklı birimlerinde toplantılar gerçekleştirildi.  Üniversitelerle görüşmeler yapan, akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunan  Bakanlık, hukuk fakültelerine de konuyla ilgili yazı gönderdi.
 
Sivil toplum kuruluşlarından görüş alındı
 
 Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi için sivil toplum kuruluşlarından  da görüş alan Bakanlık, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),  Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Sanayicileri ve İşadamları  Derneği (TÜSİAD) başta olmak üzere çok sayıda kuruma yazı göndererek görüş talep  etti. Bakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Yükseköğretim Kurumu ile çeşitli  derneklere de yazı gönderdi. Bakanlık, düzenlenen toplantıyla Türkiye Barolar  Birliğinden de görüş aldı.
 
Uluslararası alanda ise Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü ile  görüşmeler yapıldı. Öte yandan, Adalet Bakanlığı yetkilileri, 4-5 Ekim 2018'de  Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)  heyetiyle bir araya geldi. Bu toplantıda da hazırlıklar ve amaçlar hakkında bilgi  verildi. Avrupa Konseyi ve AİHM yetkilileriyle de Strazburg'da toplantı  yapıldı.
 Avrupa Birliği (AB) belgelerinde, ilerleme raporlarında, AİHM  içtihatlarını değerlendiren Bakanlık yetkilileri, kalkınma planları, Özel İhtisas  Komisyon ve KDK raporlarını, bilimsel yayınları da inceleyerek literatür taraması  gerçekleştirdi.
 
  Avukatlara anket
 
 Bakanlık tarafından UYAP üzerinden avukatlara da anket sunuldu.  Anketle "adalete güvenin artırılması, erişimin geliştirilmesi, etkinliğin  sağlanması, makul sürede yargılama hakkının korunması, basitleştirilmiş ve  sadeleştirilmiş süreçlerin oluşturulması, iş yükünün azaltılması, alternatif  uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması, savunma hakkı ve avukatlık  mesleği, insan kaynaklarının geliştirilmesi" konularında görüş ve öneriler  alındı.
 
Adalet Bakanlığınca çeşitli toplantı ve temaslarla hedef belirleme  sürdürüldü. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile yapılan toplantıda da  yargı süreçlerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlık, Hakimler ve  Savcılar Kurulu (HSK) ile de süreç boyunca temastaydı.  Ayrıca milletvekilleri, eski Adalet bakanlarıyla fikir alışverişinde  bulunuldu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ana konu başlığıyla "Yargı Zirvesi"  düzenlendi.
 
  

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.