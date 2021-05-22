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Yargıda yeni dönem! Meclis'e geliyor...

AA |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 16:50 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 16:50

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dahil edilecek, boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılacak - Israrlı takip suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek. Bu suçun çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılacak - Katalog suçlarda tutuklama "somut delile" dayanacak


 Yargı Reformu Stratejisi kapsamında  hazırlanan kanun teklifi taslağında, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden  duruşmalara kadar çok sayıda alanda yeni düzenlemeler yer alıyor.  AK Parti milletvekillerinin, Yargı  Reformu Stratejisi kapsamında hazırladığı ve üzerinde çalışmayı sürdürdüğü yargı  paketine İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan düzenlemeler girdi. Böylece,  İnsan Hakları Eylem Planı'nın yasal düzenleme gerektiren hedef ve faaliyetlerine  yönelik ilk adım atılmış oldu. Kanun teklifi taslağına göre, vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı  oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması  sağlanacak.
 
 Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler hayata  geçirilecek. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran  sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Kasten öldürme ve  kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller"  arasına dahil edilecek. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse  mahkum edilecek. Israrlı takip fiilleri suç sayılacak ve bu suçu işleyenlere hapis  cezası verilecek. Bu suçun, çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi  halinde ceza yarı oranında artırılacak.
 
    - Çocuk mahkemelerinde cübbe giyilmeyecek
 
      Ayrıca katalog suçlarda tutuklama "somut delile" dayanacak.
 
      Çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hakim, savcı ve avukatlar cübbe  giymeyecek.
 
      Kanun teklifinin, kısa sürede TBMM'ye sunulması ve Meclis tatil  edilmeden yasalaşması hedefleniyor.
 
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yargı  reformu kapsamındaki yargı paketlerinin dördüncüsünün yakında TBMM'ye  sunulacağını belirtmişti.
 
  
 

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