Yargı'nın yeni tanıtımı yayında!

‘Yargı’nın dördüncü bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Tanıtımda Ilgaz, Çınar konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Çınar’ın ağabeyine isyanı, izleyenlere yoğun duygular yaşatacak bir bölümün daha haberini veriyor. Ceylin, Çınar’ı polise ihbar etmek konusunda kararlı olan Ilgaz’ın karşısında dururken Pars’ın Osman’a yönelttiği soru kafaları karıştırıyor. Zafer’in bir arabayı ateşe vermesi İnci’nin cinayeti konusunda üzerindeki şüpheleri artırırken, kızının Çınar’ın avukatlığını yapmasından şüphelenmesi sonucu Ilgaz ile Metin’in karşısına çıkması ise heyecan dolu dakikaların yaşanacağı bir bölümün sinyallerini veriyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.