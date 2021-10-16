Yargı'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

Yeni bölümü iple çekilen, nihayet katilin ortaya çıkacağı ‘Yargı’nın yeni tanıtımı seyirciyle buluştu. Tanıtımda ailesi tarafından yalnız bırakılan Ceylin, Ilgaz’a isyan ederken Çınar, karıştığı kavga sonucu yaralanıyor. Ilgaz ise bu durumdan Pars’ı sorumlu tutuyor.

Başından beri oğlunun yanında olmayan Metin’in “Çınar’a bir şey olursa asla kendimi affetmem…” sözleri ve ondan özür dilediği anlar herkesi şaşırtırken yeni bölümde Kaya Ailesi’ni zor olaylar bekliyor.